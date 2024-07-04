Тамбовчане принесли в банки свыше 718 тысяч монет

В тамбовском отделении Банка России подвели итоги всероссийской акции "Монетная неделя". Тамбовская область вошла в тройку лидеров по сумме и в пятерку - по количеству сданных монет на одного жителя региона.
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