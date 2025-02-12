🇷🇺⚔️🇺🇦 Наш воин записал обзор на🇺🇸 американский хлам - БТР М113, который они уничтожили на Южно-Донецком направлении💥 #ВСРФ #М113 #Обзор #СВО.
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🇷🇺⚔️🇺🇦 Наш воин записал обзор на🇺🇸 американский хлам - БТР М113, который они уничтожили на Южно-Донецком направлении💥 #ВСРФ #М113 #Обзор #СВО.
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