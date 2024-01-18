Очевидец — о сбитом над Петербургом БПЛА: «Я думала, в доме взорвался газ»

Девушка почувствовала, что дом тряхнуло с большой силой. Петербурженка Анастасия, живущая в доме возле Канонерского острова, рассказала, что когда сбили беспилотник, ей показалось, что у соседей сверху взорвался газ, а спустя несколько секунд она почувствовала, что дом тряхнуло с большой силой.