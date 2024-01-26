Спортивный арбитражный суд (CAS) 26 января начинает изучение апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о своем отстранении.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) 26 января начинает изучение апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о своем отстранении.
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