Должен ли должник при банкротстве объяснять куда потратил деньги? adminНа фоне пандемии коронавирусной инфекции многие граждане столкнулись с финансовыми трудностями, выход из которых возможен при помощи процедуры банкротства.
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