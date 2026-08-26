Известный венгерский писатель Петер Надаш умер на 84-м году жизни

Один из самых известных венгерских писателей Петер Надаш умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его семья на странице писателя в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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