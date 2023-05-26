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Экс-арбитр Иванюк о Фазеле во главе судейской комиссии КХЛ: «У него не будет предвзятости, он сможет нейтрально оценивать»

Швейцарец – бывший президент Международной федерации хоккея. – У Фазеля богатый опыт международных матчей и международной работы в целом, и, думаю, это будет помощь нашему судейству.

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