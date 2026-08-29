В США признали работу гражданских микробиологов на ЦРУ

Возглавляемый Энтони Фаучи Институт аллергии и инфекционных заболеваний обеспечивал прикрытие для секретных исследований ЦРУ, посвященных угрозам биотерроризма, сообщило 28 августа издание Daily Caller со ссылкой на рассекреченные документы.
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