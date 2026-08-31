Банк России представил логотип цифрового рубля кораллового цвета

Банк России представил логотип цифрового рубля в кораллово-алом цвете. Символ рубля смещен в окружности и защищён полем.
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