Володин: Лидеры ЕС обрекают свои страны на все большие проблемы

Лидеры ЕС, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на все большие проблемы, это — спусковой крючок, который приведет в движение политические процессы в Евросоюзе.
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