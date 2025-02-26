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Царьград

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WSJ: Макрон надавил на Трампа ради поддержки войск, которых отправят на Украину

WSJ: Макрон надавил на Трампа ради поддержки войск, которых отправят на Украину

Президент Франции надавил на американского лидера во время своего визита в Вашингтон.Французский президент Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме надавил на своего американского коллегу.

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