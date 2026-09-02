Callas demanded a moratorium on military operations in the Black Sea

Kaya Callas called for a moratorium on military operations in the Black Sea. The head of the European diplomacy stated this at a press conference following an informal meeting of EU foreign ministers in Ireland.
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