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The Eurasia Daily news agency

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Callas demanded a moratorium on military operations in the Black Sea

Callas demanded a moratorium on military operations in the Black Sea

Kaya Callas called for a moratorium on military operations in the Black Sea. The head of the European diplomacy stated this at a press conference following an informal meeting of EU foreign ministers in Ireland.

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