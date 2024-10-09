Годовщина ближневосточного геноцида

Юрий Ильинов

Враг попал в ловушку на Курском направлении: ВСУ поверили в себя, но просчитались Враг попал в ловушку на Курском направлении. ВСУ поверили в себя, но просчитались, заметил Алексей Живов. По его словам, бои в области показали, что русские мощно прибавили в аэроразведке и контрбатарейной борьбе. Курское направление показало принципиально новый уровень нашей контрбатарейной борьбы, потому что за полтора месяца боёв было уничтожено по меньшей мере 15 РСЗО HIMARS, заметил военный волонтёр, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов в программе "Царьград. Главное". Он подчеркнул, что столько же американских установок было ликвидировано за весь предыдущий период боевых действий. Соответственно, ВС России сильно прибавили в аэроразведке. Те группы, которые работают на уничтожение РСЗО, действуют максимально эффективно. Ещё мы узнали, что у нас отлично с ударными потребностями для армии справляется БПЛА "Орион", который оснащён высокоточными тульскими ракетами. Всё это в комплексе говорит о том, что, несмотря на шок первых дней и некоторые проблемы, мы способны не просто давать отпор, но и эффективно уничтожать даже хорошо подготовленного, мотивированного и хорошо вооружённого противника на нашей территории, — пояснил собеседник "Первого русского". Таким образом, по его мнению, враг попал в ловушку на Курском направлении. ВСУ слишком поверили в себя, но просчитались. И при этом катастрофически недооценили русскую армию. Мне кажется, украинские войска в рамках курской операции потеряли людей и техники больше, чем на всех остальных направлениях, вместе взятых, за последнее время. По сути, Курская область во многом стала для них ловушкой, - констатировал эксперт. Живов, кроме того, высказался по поводу недавнего взятия Угледара, подчеркнув, что город имеет принципиальное значение для ведения дальнейших боевых действий, поскольку он долгое время являлся важнейшим форпостом украинской армии на стыке Запорожской и Донецкой областей: И освобождение этого укрепрайона, за который мы до этого два года бились, позволяет нам получить оперативный простор и доступ к ранее недоступной для нас зоне. Это север Запорожской области, то есть дальше становится возможным движение в сторону Орехово и Запорожья. И юг Донецкой области, то есть группировка может отправиться на север и поддержать операцию на Покровском направлении, в Селидово.