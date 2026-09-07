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«Умирать — так в парике!»: редкая красота, семейная драма и гордость Аллы Ларионовой

«Умирать — так в парике!»: редкая красота, семейная драма и гордость Аллы Ларионовой

В пятидесятые годы имя советской актрисы Аллы Ларионовой звучало далеко за пределами СССР. Зарубежные критики восхищались ее красотой после фильмов «Садко» и «Анна на шее», а Чарли Чаплин открыто приглашал сыграть в голливудской картине.

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