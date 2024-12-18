Более 1200 человек ежедневно заняты уборкой тротуаров от снега в Иркутске

Во всех районах Иркутска усилена работа по очистке тротуаров от снега. Работники МУП «Иркутскавтодор» и подрядные организации выполняют уборку как вручную, так и с привлечением спецтехники, сообщили в мэрии города.
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