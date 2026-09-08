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Ребёнок-богатырь весом более пяти килограммов: 51-летний актёр Алексей Фатеев снова стал отцом

Ребёнок-богатырь весом более пяти килограммов: 51-летний актёр Алексей Фатеев снова стал отцом

Актёр Алексей Фатеев в 51 год снова стал отцом: его 38-летняя супруга Алёна родила сына. Мальчик, получивший имя Александр, появился на свет в Москве в начале августа.

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