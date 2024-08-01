Получить меры соцподдержки становится проще в Иркутской области

Социальную поддержку жителей Приангарья обсудили в прямом эфире, который провел Центр управления регионом в аккаунтах Правительства Иркутской области в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» (12+).
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