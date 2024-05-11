Путин вступил в должность, деньги «побежали» с Запада, ЕС принял решение по активам РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Вторая короткая неделя мая вместила достаточное число важных событий, среди которых инаугурация Владимира Путина, освобождение новых поселений от контроля ВСУ, массовый вывод активов с Запада из-за риска блокировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии