РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Акимова Татьяна
    При такой перестановке люди лучше жить не будут, скорее хуже..Есть кадровые пер...
  • Гарий Щерба
    А  ЧЕ ДУРАЧЬЕ РАДУЕТСА  то ?? ,  РОССИЯ  таким же  МАКАРОМ ОТЩЕПНЕТ  от  ГЕЙРОПЫ ...!!!Фон дер Ляйен при...
  • Александр Юткин
    Каждому ласковое слово найдет. Надо ей скамейку у мидовского подъезда поставить.«Вальпургиева ноч...

Путин вступил в должность, деньги «побежали» с Запада, ЕС принял решение по активам РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Путин вступил в должность, деньги «побежали» с Запада, ЕС принял решение по активам РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Вторая короткая неделя мая вместила достаточное число важных событий, среди которых инаугурация Владимира Путина, освобождение новых поселений от контроля ВСУ, массовый вывод активов с Запада из-за риска блокировки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх