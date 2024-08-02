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Эксперт напомнил о работе США с Мадуро после отказа признать его победу в 2018 году

Эксперт напомнил о работе США с Мадуро после отказа признать его победу в 2018 году

США после выборов президента Венесуэлы в 2018 году не признавали переизбрание Николаса Мадуро и поддерживали оппозиционера Хуана Гуайдо, однако затем всё равно сотрудничали с Мадуро, поскольку именно он имеет влияние в стране.

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