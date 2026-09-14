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Эксперт Бондарь рассказал, как обогреть квартиру в осенние холода

Дополнительно обогреть квартиру в межсезонье можно с помощью кондиционера, электрического конвектора или тепловентилятора, однако выбор конкретного оборудования зависит от бюджета, условий в квартире и того, насколько долго его планируют использовать.

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