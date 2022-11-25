Зырянов о работе советником гендиректора «Зенита»: «Свадебный генерал. Ничего не решающий. Может, в 70 лет неплохо на такой должности оказаться»

Константин Зырянов рассказал, как работал в «Зените» советником гендиректора по молодежному футболу. — В какой момент поняли, что надо из Питера уезжать — если хотите чего-то достичь в качестве тренера? — Когда в июне 2022-го подошел к концу контракт с «Зенитом» и мне предложили должность в аппарате генерального директора — советником по молодежному футболу.