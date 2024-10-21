Волейбольная команда «Заречье-Одинцово» впервые выиграла кубок России

Подмосковные спортсменки стали лучшими на Кубке России молодежной волейбольной лиги. В финале команда «Заречье-Одинцово» со счетом 3:2 обыграла соперниц из «Динамо-РЦСП», о чем рассказали в региональном Минспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии