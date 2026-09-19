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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль жестами призывал фанатов «Севильи» быть громче – они свистели и насмехались над вингером «Барсы»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль эмоционально отреагировал на свист с трибун на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в гостевом матче с «Севильей» (3:1) в 7-м туре Ла Лиги .

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