Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Андреева
    А те неучи-мигранты до сих пор работают в больнице!?От суда до увольн...
  • Ингерман Ланская
    даааа.... пиндосия и гейропа, эт вам не с совдепией в СОИ на дурачка играть.... Сегодня вы с Русскими столкнулись, а ...Достижения России...
  • sorsw
    Молодец! Такими надо гордиться!От суда до увольн...

План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

БлокнотРУ После заявления, главы фракции «Единая Россия», Алика Асанбаева, (он же Владимир Васильев) в итоговом интервью на телеканале Россия 24 о том, что из- за угрозы терроризма и потери стабильности в государствах Средней Азии мы «…открыли двери для мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх