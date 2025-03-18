Интегрированная фотоника и СЖО: NVIDIA анонсировала 800G-коммутаторы Spectrum-X и Quantum-XГонка в области ИИ накладывает отпечаток на облик ЦОД: сетевая инфраструктура становится всё сложнее и сложнее в погоне за высокой пропускной способностью и минимальными задержками.