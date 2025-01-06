ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Реплика. . Мощный прорыв бронетанкового кулака ВСУ в Курской области . средствами РЭБ подавлена вся связь и каналы управления дронами .
Танковая армия атакует Курск! Как обычно, всё пропало ...
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валерия
Это точно "...льющуюся псевдо-аналитику с громкими военными терминами пока не рекомендую впитывать в себя, берегите нервы..."
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9 час.
Эльвира Величутина
Сколько терпения, мужества, сил требуется нашим бойцам. Кто-то постоянно воняет, почему до сих пор не выбросили фашистов из-под Курска. А знают эти вонючки, сколько войск и материальных возможностей перебрасывает Запад к Курску. Сколько уложили всякой нечисти разных национальностей , прибывающих к Курской области сколько оружия и боеприпасов сожжено нашими войсками. Ненавижу паникеров и трепачей за счет чужих жизней, сидящих на своих диванах , сыто жрущих и рассуждающих о том, чего не видят и не хотят понимать.
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6 час.
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