Nissan возвращается в Россию через Китай: к нам привезли внедорожник Paladin

В Москве презентовали первый автомобиль очередного китайского бренда — Oting. В январе 2024 года официальные дилеры марки начнут продажу рамного внедорожника Paladin, созданного на платформе Nissan Terra.
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