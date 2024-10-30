Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) в интервью РИА Новости.
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