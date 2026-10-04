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Овечкину не дают играть — его команда осталась ни с чем! Русский ветеран промучился без голов и пережил провал

Овечкину не дают играть — его команда осталась ни с чем! Русский ветеран промучился без голов и пережил провал

Первая неудача.Главной темой для обсуждения на старте сезона Национальной хоккейной лиги стало игровое время Александра Овечкина в матче против «Каролины».

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