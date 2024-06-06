В Эстонии пожаловались на нехватку средств на покупку снарядов

Эстония вынуждена отложить приобретение транспортных средств и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях из-за нехватки средств на фоне необходимости увеличить закупку боеприпасов, заявила вице-канцлер по оборонному планированию эстонского военного ведомства Тийна Уудеберг телерадиовещательной компании ERR.