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Русская весна

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В Эстонии пожаловались на нехватку средств на покупку снарядов

В Эстонии пожаловались на нехватку средств на покупку снарядов

Эстония вынуждена отложить приобретение транспортных средств и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях из-за нехватки средств на фоне необходимости увеличить закупку боеприпасов, заявила вице-канцлер по оборонному планированию эстонского военного ведомства Тийна Уудеберг телерадиовещательной компании ERR.

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