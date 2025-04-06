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Царьград

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Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем, отметив её вклад в журналистику

Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем, отметив её вклад в журналистику

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил Маргариту Симоньян с юбилеем, отметив её значительный вклад в российскую журналистику и поддержку СМИ на международной арене.

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