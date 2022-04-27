Дзюба после гола Мане «Вильярреалу» Эмери: «Давай, «Ливерпуль», дави, красавцы!»

Артем Дзюба поддержал «Ливерпуль» в матче с «Вильярреалом» (2:0) в Лиге чемпионов. Форвард «Зенита» в историях Instagram прокомментировал гол вингера Садьо Мане словами «Давай, «Ливерпуль», дави, блин, красавцы!» Также он высказался о возможных участниках решающего матча турнира: «Финал «Ливерпуль» – «Реал» – было бы круто».
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