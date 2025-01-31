Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Ильченко СергейЛейтенант Сергей Ильченко вместе с вверенным ему взводом выполнял задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.
Территория Героев...(160)
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Спасибо вам за работу за память о наших воинах
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14 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста. Думаю, об этом надо знать и помнить.
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5 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста. Очень хочется, чтобы никто не был забыт.
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5 час.
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