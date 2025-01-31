Жизнь - театр
ГлавнаяБлогАктерыАрхитектураВеликая Отечестве...Все о ПушкинеГерои ВОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жизнь - театр

1 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Titova
    Спасибо! Можно добавить разрушающиеся дома и объекты Абхазии.Несколько мест, о...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Пожалуйста. Очень хочется, чтобы никто не был забыт.Территория Героев...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Пожалуйста. Думаю, об этом надо знать и помнить.Территория Героев...

Территория Героев...(160)

Территория Героев...(160)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Ильченко СергейЛейтенант Сергей Ильченко вместе с вверенным ему взводом выполнял задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Спасибо  вам  за  работу  за  память  о наших воинах
Ответить
14 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста. Думаю, об этом надо знать и помнить.
Ответить
5 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста. Очень хочется, чтобы никто не был забыт.
Ответить
5 час.
наверх