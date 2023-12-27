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Диетолог рассказала, как помочь своему желудку в новогоднюю ночь

Диетолог рассказала, как помочь своему желудку в новогоднюю ночь

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 27 декабря рассказала «Известиям», как помочь своему желудку справиться с обилием еды в новогоднюю ночь, оптимизировав меню.

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