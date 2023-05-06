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Нижегородский губернатор Никитин: подорванный в автомобиле писатель Прилепин «в порядке»

Нижегородский губернатор Никитин: подорванный в автомобиле писатель Прилепин «в порядке»

Подорванный в автомобиле писатель и политический деятель Захар Прилепин «в порядке». На это указал Глеб Никитин, глава Нижегородской области.

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