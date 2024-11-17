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Россиянам не грозит дефицит мандаринов на Новый год

Россиянам не грозит дефицит мандаринов на Новый год

При этом цитрусовые, скорее всего, подорожают Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил, что дефицита мандаринов на российском рынке в Новый год не предвидится, несмотря на возможное сокращение импорта из Турции.

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