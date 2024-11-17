Россиянам не грозит дефицит мандаринов на Новый год

При этом цитрусовые, скорее всего, подорожают Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил, что дефицита мандаринов на российском рынке в Новый год не предвидится, несмотря на возможное сокращение импорта из Турции.
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