‼️🇺🇦⚡Критическая ситуация на Волыни: в Луцке света и воды не будет сутками из-за атак ▪️Ситуация в Волынской области остается критической, сообщают украинские ресурсы.
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