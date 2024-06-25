Депутат Журавлев заявил, что Ассанжа могут вновь арестовать

Российский парламентарий, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что не следует преждевременно обольщаться, ибо сделка с правосудием США еще в окончательной мере не оформлена, и по-прежнему остается шанс обмана создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.