Депутат Журавлев заявил, что Ассанжа могут вновь арестовать

Российский парламентарий, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что не следует преждевременно обольщаться, ибо сделка с правосудием США еще в окончательной мере не оформлена, и по-прежнему остается шанс обмана создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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