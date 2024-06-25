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Депутат Журавлев заявил, что Ассанжа могут вновь арестовать

Депутат Журавлев заявил, что Ассанжа могут вновь арестовать

Российский парламентарий, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что не следует преждевременно обольщаться, ибо сделка с правосудием США еще в окончательной мере не оформлена, и по-прежнему остается шанс обмана создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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