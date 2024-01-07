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Даниил Серохвостов: «В прошлом сезоне семь раз болел, один раз лежал в больнице. Из-за чего? Слабый иммунитет, я аллергик, дефицит витаминов»

«Я Даниил Серохвостов, и я много болею. Есть такая проблема, тенденция последние 24 года. В прошлом сезоне 7 раз болел, один раз лежал в больнице.

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