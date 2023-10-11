Оливейра снялся с поединка с Махачевым из-за травмы

Global Look Press/Keystone Press Agency Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра снялся с поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против россиянина Ислама Махачева из-за травмы.
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