Лига арабских государств поддержала иск ЮАР, поданный в Международный суд ООН против Израиля

Генеральный секретарь Лига арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что поддерживает иск ЮАР, поданный в Международный суд ООН против Израиля в связи с военными действиями в секторе Газа, – сообщает в среду, 10 января, испанское агентство EFE.