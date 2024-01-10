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Лига арабских государств поддержала иск ЮАР, поданный в Международный суд ООН против Израиля

Лига арабских государств поддержала иск ЮАР, поданный в Международный суд ООН против Израиля

Генеральный секретарь Лига арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что поддерживает иск ЮАР, поданный в Международный суд ООН против Израиля в связи с военными действиями в секторе Газа, – сообщает в среду, 10 января, испанское агентство EFE.

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