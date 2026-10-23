Компания «Г. Вилли-Фуд Интернэшнл» объявляет об отзыве фруктового компота в легком сиропе торговой марки «Бейт-Йехуда» в связи с возможным попаданием частиц упаковочного материала в продукт Компания … .
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