Российский дипломат в ООН: Запад занимается вербовкой хакеров для кибератак на Россию

Российский дипломат в ООН: Запад занимается вербовкой хакеров для кибератак на Россию

Российский дипломат Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы в Организации Объединённых Наций указала на то, что коллективный Запад продолжает антироссийскую деятельность, вовлекая в неё граждан из разных стран мира, включая саму РФ.

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