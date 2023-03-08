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Беллингем о пенальти в ворота «Дортмунда»: «Смешно, что «Челси» дали перебить. Каждый раз кто-то вбегает, а у Хавертца еще такой медленный разбег»

Джуд Беллингем недоволен решением судьи назначить пенальти в матче «Боруссии» и «Челси».  Вчера лондонцы обыграли дортмундцев (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

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