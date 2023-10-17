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Меладзе отдал старшую дочь замуж в Грузии: появились фото со свадьбы

Меладзе отдал старшую дочь замуж в Грузии: появились фото со свадьбы

Старшая дочь Валерия Меладзе, Инга,  прошлую субботу вышла замуж за фотографа Никиту Бережного. Свадьба прошла в Грузии, и хотя в день торжества появилось всего несколько фотографий, накануне мама невесты решила поделиться новыми кадрами.

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