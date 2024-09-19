Яна Поплавская раскритиковала решение Первого канала вернуть Познера в телеэфир

Популярная российская актриса и общественная деятельница Яна Поплавская охарактеризовала возвращение Владимира Познера, известного своей антироссийской позицией, в эфир Первого канала как явную провокацию.
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