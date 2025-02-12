Изменение ключевой ставки ЦБ предлагают согласовывать с Госдумой

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Изменение ключевой ставки ЦБ предложили согласовывать с Госдумой. "Известия" выяснили, что соответствующий проект закона внесут в парламент вице-спикер Думы Александр Бабаков, депутат Николай Новичков, а также глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
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