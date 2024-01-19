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    Какие то тупые ученые,выясняют очевидные вещи😁Ученые выяснили, ...
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Препарат на основе яда паука защищает клетки от повреждений, вызванных сердечным приступом

Молекула паучьего яда, которую исследует команда ученых из Университета Квинсленда (University of Queensland), достигла критических показателей для того, чтобы стать средством лечения сердечного приступа и инсульта.

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