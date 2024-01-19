Препарат на основе яда паука защищает клетки от повреждений, вызванных сердечным приступом

Молекула паучьего яда, которую исследует команда ученых из Университета Квинсленда (University of Queensland), достигла критических показателей для того, чтобы стать средством лечения сердечного приступа и инсульта.
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