Премьер-министр Михаил Мишустин выступит на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

9 июля премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса" в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства.
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