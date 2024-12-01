«Бренды России»: 128-летие со дня рождения Маршала Георгия Жукова

Георгий Жуков является уроженцем Калужской области. Он родился 19 ноября (1 декабря) 1896 года в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда, а ныне Жуковского района Калужской губернии в семье крестьянина Константина Жукова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)